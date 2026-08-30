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Царьград

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МВД сообщило о массовом отравлении алкоголем в Туве: два погибших

МВД сообщило о массовом отравлении алкоголем в Туве: два погибших

В Туве зафиксировано массовое отравление спиртосодержащей продукцией. Известно о двух погибших и двух госпитализированных в тяжелом состоянии.

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