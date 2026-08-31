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Алексей Спиридонов: «Семака вся Россия считает лицемером. Даже «немытые», «бомжи» – прозрели все. На каждом стадионе «Зенит» – позор российского футбола». Почему про других не говорят?»

Бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов раскритиковал главного тренера « Зенита » Сергея Семака после матча 6-го тура Альфа-Банк РПЛ с « Факелом » (1:0).

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