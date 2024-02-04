Всем явиться в военкоматы: что изменили в законопроекте о мобилизации на Украине

Власти Украины доработали спорный законопроект о мобилизации, сгладив противоречивые нормы. В частности, уклонистам все еще может грозить блокировка счетов и запрет на выезд за рубеж, но теперь только по решению суда.
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