Идеи использования пространства под окном: фотоподборка

Владимир Алтайцев

если вместо радиаторов сделать тёплые полы,то разоришься на счетах за электроэнергию. Да и никто не разрешит в многоквартирном доме убирать стояки труб отопления.А уж кровать под окном это вообще абсурд - ни окно открыть для проветривания, ни поспать толком, так как холодом всё равно тянет от окна