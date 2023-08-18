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    если  вместо  радиаторов  сделать тёплые полы,то разоришься  на счетах за электроэнергию. Да и никто не разрешит в  м...Идеи использовани...

Идеи использования пространства под окном: фотоподборка

Идеи использования пространства под окном: фотоподборка

Пространство под окном зачастую просто занято громоздким радиатором и никаких полезных функций не несёт.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
если  вместо  радиаторов  сделать тёплые полы,то разоришься  на счетах за электроэнергию. Да и никто не разрешит в  многоквартирном  доме убирать  стояки  труб отопления.А  уж кровать под окном  это вообще абсурд - ни окно открыть для  проветривания, ни  поспать толком, так как холодом  всё  равно тянет от окна
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