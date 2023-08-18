Пространство под окном зачастую просто занято громоздким радиатором и никаких полезных функций не несёт.
Идеи использования пространства под окном: фотоподборка
Комментарии
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Владимир Алтайцев
если вместо радиаторов сделать тёплые полы,то разоришься на счетах за электроэнергию. Да и никто не разрешит в многоквартирном доме убирать стояки труб отопления.А уж кровать под окном это вообще абсурд - ни окно открыть для проветривания, ни поспать толком, так как холодом всё равно тянет от окна
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