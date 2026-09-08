Подняться в горы можно, не выезжая из Петербурга

Cегодня мы гуляем по экотропе "Дудергофские высоты", которая находится в Красносельском районе Петербурга Царство клёна, ясеня и орешника В первой половине XIX века по указу супруги императора Николая Первого Александры Фёдоровны на Дудергофских высотах был устроен парк.
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