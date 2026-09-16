SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

Вагнер Лав: «ЦСКА — главный клуб в моей карьере. Я живу в Рио, но Москва — мой второй дом»

Вагнер Лав: «ЦСКА — главный клуб в моей карьере. Я живу в Рио, но Москва — мой второй дом»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о роли армейского клуба в его жизни.Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о роли армейского клуба в его жизни.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым