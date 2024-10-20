Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Идея для гаража или мини станок из шайбы

Идея для гаража или мини станок из шайбы

Всем привет! Дело было вечером делать было нечего, решил по изобретать. Однажды пришла в голову одна не плохая на мой взгляд идея по изготовлению небольшого компактного мини станка себе в гараж или мастерскую.

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Комментарии
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Сергей Мисников
Загадили до такой степени....Что уже дно......
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13 час.

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