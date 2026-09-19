Путин поддержал выделение 1,2 млрд рублей на субсидии по газификации

Программа социальной газификации в России не имеет срока окончания и продолжит действовать. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии открытия новых объектов по этой программе.
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