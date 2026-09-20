Готланд как узел противостояния: ФРГ и Швеция отрабатывают высадку в 300 км от Калининграда

Стремительная милитаризация Германии нервирует Европу, так как к власти в этой стране могут прийти ультраправые силы.
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