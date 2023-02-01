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Джек Хьюз, Пастрняк, Данн – лучшие игроки НХЛ в январе. Форвард «Нью-Джерси» набрал 23 очка в 13 матчах

НХЛ определила лучших хоккеистов по итогам январе. Третьей звездой назван защитник «Сиэтла» Винс Данн, который отметился 17 (5+12) баллами в 15 матчах.

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