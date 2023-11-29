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"Небратья" клянчат новый Стамбул". Путину вера есть, а вот "элитка" может снова предать

"Небратья" клянчат новый Стамбул". Путину вера есть, а вот "элитка" может снова предать

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация .  Элитка страны-соседки начала сыпаться.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Мир сошел с ума, что творится.
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11 час.
ВС
Кроме капитуляции недоразумения У, запад  должен будет России выплачивать репарации на восстановление Донбасса и присоединённых областей. Думать об этом европейцы должны уже сейчас. Пусть Шольц поднимет Версальский договор и точно по тем же пунктам платит России репарации.
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9 час.
Пульхерия Djem
Вернуть Николаев,Харьков,Одессу.Ну и по мелочи-политикам и военным видней! А ,что останется-выявить всех нацистов, а губернаторами поставить очень вежливых людей и навести порядок, пусть пашут и восстанавливают всё сами.
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3 час.

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