ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация . Элитка страны-соседки начала сыпаться.
"Небратья" клянчат новый Стамбул". Путину вера есть, а вот "элитка" может снова предать
Комментарии
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Регина Толстоброва
Мир сошел с ума, что творится.
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11 час.
ВС
Кроме капитуляции недоразумения У, запад должен будет России выплачивать репарации на восстановление Донбасса и присоединённых областей. Думать об этом европейцы должны уже сейчас. Пусть Шольц поднимет Версальский договор и точно по тем же пунктам платит России репарации.
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9 час.
Пульхерия Djem
Вернуть Николаев,Харьков,Одессу.Ну и по мелочи-политикам и военным видней! А ,что останется-выявить всех нацистов, а губернаторами поставить очень вежливых людей и навести порядок, пусть пашут и восстанавливают всё сами.
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3 час.
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