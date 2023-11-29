"Небратья" клянчат новый Стамбул". Путину вера есть, а вот "элитка" может снова предать

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Кроме капитуляции недоразумения У, запад должен будет России выплачивать репарации на восстановление Донбасса и присоединённых областей. Думать об этом европейцы должны уже сейчас. Пусть Шольц поднимет Версальский договор и точно по тем же пунктам платит России репарации.