Британский экстрасенс сделал пугающие прогнозы на 2025 год

ЛОНДОН, 5 января, ФедералПресс. Лондонский экстрасенс Николас Ауджула поделился шокирующими предсказаниями на 2025 год, предупредив о возможности начала третьей мировой войны и ужасных проявлениях насилия по всему миру.
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