Производство ракет для систем Patriot планируется в Германии с возможным переносом в Украину

Ракеты-перехватчики для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, предназначенные для Украины, вероятнее всего будут производиться в Германии или другой европейской стране, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
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