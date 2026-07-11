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Регионы России

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Производство ракет для систем Patriot планируется в Германии с возможным переносом в Украину

Производство ракет для систем Patriot планируется в Германии с возможным переносом в Украину

Ракеты-перехватчики для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, предназначенные для Украины, вероятнее всего будут производиться в Германии или другой европейской стране, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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