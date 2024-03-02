iGuides: для работы камеры на 48 Мп в iPhone 15 должен появиться значок HEIF MAX

В 2022 году Apple представила iPhone 14 Pro с 48-мегапиксельной камерой. Несмотря на то, что новые устройства по умолчанию настроены на съемку с разрешением 12 Мп, пользователи могут вручную изменить настройки для съемки фотографий с максимальным разрешением 48 Мп, сообщает Telegram-канал iGuides.