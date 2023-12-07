В Нижнем Новгороде завершился международный ESG-форум «СО.ЗНАНИЕ»

С 4 по 6 декабря в Нижнем Новгороде проходил международный ESG-форум «СО.ЗНАНИЕ». В мероприятии приняли участие около 1 500 человек из 12 регионов России и шести стран: Республики Шри-Ланка, Бразилии, Индии, Республики Сербской, Армении, Республики Беларусь.
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