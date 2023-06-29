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«Рома» продала «Сассуоло» Вольпато и Миссори за 10 млн евро и 15% при перепродаже

«Рома» продала «Сассуоло» Вольпато и Миссори за 10 млн евро и 15% при перепродаже

Команду сменили полузащитник Кристиан Вольпато и защитник Филиппо Миссори. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, за первого римляне получили 7,5 млн евро, за второго – 2,5 млн.

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