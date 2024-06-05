В Салехарде бизнесмен подделала документы для покупки TOYOTA RAV4

На Ямале осудили предпринимательницу за махинации во время банкротства фирмы ООО «Акадо». Женщина купила у предприятия внедорожник – белый TOYOTA RAV4 – за 1 млн рублей при том, что автомобиль был почти новый и стоил дороже.
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