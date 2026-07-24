West Pharmaceutical повысила годовой прогноз на фоне взрывного спроса на компоненты для GLP-1

Компания West Pharmaceutical Services, ведущий мировой разработчик и производитель инновационных укупорочных и упаковочных решений для инъекционных лекарственных препаратов, представила отчет за второй квартал 2026 года.
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