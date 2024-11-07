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Царьград

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Под Новосибирском товарный поезд насмерть сбил подростка

Под Новосибирском товарный поезд насмерть сбил подростка

Мальчик гулял по железнодорожным путям в наушниках и не услышал грохота поезда.Прогулка вдоль железной дороги окончилась трагедией – вечером в среду, 6 ноября, на перегоне под Новосибирском погиб 13-летний подросток.

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