Лукашенко по телефону поздравил Путина с убедительной победой на выборах

Global Look Pre/Kremlin Pool Белорусский лидер Александр Лукашенко по телефону поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.
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