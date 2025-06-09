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Не удержался канализационный люк

Не удержался канализационный люк

Люк перевернулся под весом трехлетнего ребенка. От тяжелых повреждений малыша спас отец. Прокуратура Севастополя сообщила, что «вечером 7 июня 2025 года у входа в подъезд аварийного дома № 3 в Георгиевской балке 3-летний мальчик наступил на крышку люка, которая опрокинулась вместе с ним и зажала мальчику ногу.

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