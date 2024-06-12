Извещение о проведении общественного обсуждения градостроительного проекта 2 очередь.

Извещение о проведении общественного обсуждения градостроительного проекта детального планирования в форме информирования физических и юридических лиц и изучения общественного мнения по объекту: ´Детальный план в границах ул.
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