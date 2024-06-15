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Новости Брянска

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В Брянске состоялось открытие мемориальной доски Николаю Кравченко

В Брянске состоялось открытие мемориальной доски Николаю Кравченко

В поселке Чайковичи, городского округа Бежицкого района Брянска, на территории МБОУ СОШ №21 состоялось открытие мемориальной доски выпускнику школы, дважды кавалеру ордена Мужества и участнику специальной военной операции Николаю Владимировичу Кравченко.

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