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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлену Брансону выписали технический фол за симуляцию после контакта с Руди Гобером

В одном из моментов предсезонного матча разыгрывающий « Нью-Йорка » Джейлен Брансон едва не упал на паркет после контакта с центровым «Миннесоты» Руди Гобером .

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