@ Soeren Stache/dpa/Global Look Press Tекст: Кирилл Аверьянов Президент Молдавии Майя Санду объявила в воскресенье о планах вновь баллотироваться на данный пост на выборах 2024 года.
Кто может вернуть Молдавии пророссийское направление
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
Ну конечно не Лавров.
Ответить
9 час.
Андрей Stan
Мне вот просто любопытно, в планах русского ГШ на какой именно период времени запланирован выход русской армии на Дунай?!... ))) Причем, русской армии даже не надо будет "заходить" в Молдову... Факт общей границы с Россией, обеспечит стремительное "обрушение" власти Санду и её кабинета... )))
Ответить
4 час.
Свежие комментарии