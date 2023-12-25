Кто может вернуть Молдавии пророссийское направление

Андрей Stan

Мне вот просто любопытно, в планах русского ГШ на какой именно период времени запланирован выход русской армии на Дунай?!... ))) Причем, русской армии даже не надо будет "заходить" в Молдову... Факт общей границы с Россией, обеспечит стремительное "обрушение" власти Санду и её кабинета... )))