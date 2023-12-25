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  • Андрей Stan
    Мне вот просто любопытно, в планах русского ГШ на какой именно период времени запланирован выход русской армии на Дун...Кто может вернуть...
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Кто может вернуть Молдавии пророссийское направление

Кто может вернуть Молдавии пророссийское направление

@ Soeren Stache/dpa/Global Look Press Tекст: Кирилл Аверьянов Президент Молдавии Майя Санду объявила в воскресенье о планах вновь баллотироваться на данный пост на выборах 2024 года.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Ну конечно не Лавров.
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9 час.
Андрей Stan
Мне вот просто любопытно, в планах русского ГШ на какой именно период времени запланирован выход русской армии на Дунай?!... )))  Причем, русской армии даже не надо будет &quot;заходить&quot; в Молдову... Факт общей границы с Россией, обеспечит стремительное &quot;обрушение&quot; власти Санду и её кабинета... )))
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4 час.

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