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Царьград

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Русский поход на Киев перестал быть фантастикой: Кратчайший путь заметил Шлепченко

Русский поход на Киев перестал быть фантастикой: Кратчайший путь заметил Шлепченко

Военный обозреватель Шлепченко указал ближайший путь на Киев. Это уже не фантастика.Спустя пять лет специальной военной операции, впервые с 2022 года, когда русский десант оказался на окраинах Киева, появилась возможность пробить брешь к украинской столице.

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