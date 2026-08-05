Русский поход на Киев перестал быть фантастикой: Кратчайший путь заметил Шлепченко

Военный обозреватель Шлепченко указал ближайший путь на Киев. Это уже не фантастика.Спустя пять лет специальной военной операции, впервые с 2022 года, когда русский десант оказался на окраинах Киева, появилась возможность пробить брешь к украинской столице.