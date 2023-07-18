Президент Турции Эрдоган заявил о победе над Россией

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Anlrey Boracow

Кого там Турция победила? А, точно, в мае 1829 года, во время Русско-турецкой войны бриг под командованием капитан-лейтенанта Александра Ивановича Казарского одержал победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями. Вот это была реальная победа турок! Можно и дальше перечислять все их "достижения" в войнах с Россией, включая Первую мировую.