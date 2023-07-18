СМИ: фраза Путина о Турции обвалила местную валюту. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна прилагала много усилий, чтобы спасти инициативу по хлебному коридору в Черном море.
Президент Турции Эрдоган заявил о победе над Россией
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Кого там Турция победила? А, точно, в мае 1829 года, во время Русско-турецкой войны бриг под командованием капитан-лейтенанта Александра Ивановича Казарского одержал победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями. Вот это была реальная победа турок! Можно и дальше перечислять все их "достижения" в войнах с Россией, включая Первую мировую.
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