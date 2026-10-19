Челябинская область заняла 16-е место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию за 2025 год, составленном «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата и Роспатента.
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