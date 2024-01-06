Политнавигатор Зафиксированная многочисленными очевидцами «кривая» работа украинской ПВО, когда ракеты, взлетая, тут же пикируют на жилые дома, – оказывается, следствие специальной российской тактики.
Зе-офис: В «кривой» работе украинской ПВО виноват Путин
Комментарии
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вага карлито
подлая власть в недостране!)) Как будут объяснять когда время придет что убили такую массу народа!?))
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2 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
вот рисуют, что член общественного совета, какой же из неё член, это писюн совета, для этого её там и держат......😀
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2 час.
АМ
Анатолий Мишкин
УП всегда была помойкой.
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1 час.
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