Российские авто не годятся для такси, сообщил член Общественного совета по развитию такси Белов. По его словам, термин «надёжность» к российским авто неприменим, потому что в половине случаев машина не может доехать из автосалона до автопарка, чтобы не загорелся сигнал о какой-либо неисправности или она вообще не остановилась.