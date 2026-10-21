Российские авто не годятся для такси, сообщил член Общественного совета по развитию такси Белов. По его словам, термин «надёжность» к российским авто неприменим, потому что в половине случаев машина не может доехать из автосалона до автопарка, чтобы не загорелся сигнал о какой-либо неисправности или она вообще не остановилась.
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