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Видеоролик блогера Сергея Косенко вызвал общественный резонанс

Видеоролик блогера Сергея Косенко вызвал общественный резонанс

Блогер Сергей Косенко, известный своими интерактивными видеороликами, вызвал бурю возмущения среди своих 7 миллионов подписчиков после публикации видео, где он бросил своего двухмесячного сына в сугроб, пишет spletnik.

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