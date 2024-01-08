Видеоролик блогера Сергея Косенко вызвал общественный резонанс

Блогер Сергей Косенко, известный своими интерактивными видеороликами, вызвал бурю возмущения среди своих 7 миллионов подписчиков после публикации видео, где он бросил своего двухмесячного сына в сугроб, пишет spletnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии