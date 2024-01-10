Главе Пентагона Остину провели простатэктомию для лечения рака простаты

У главы минобороны США Ллойда Остина еще в декабре выявили рак простаты на ранней стадии. Министру сделали операцию, которая привела к осложнениям – в начале января его экстренно доставили в больницу с инфекцией мочевыводящих путей.
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