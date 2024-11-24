Берлетик: «Орешник» стал предупреждением для безрассудных западных политиков

Бывший американский морской пехотинец Брайан Берлетик в своем аккаунте в социальной сети высказал мнение, что удар, нанесенный Россией по Украине, должен был стать сигналом для глухих и безрассудных западных политиков.
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