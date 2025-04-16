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Александр Бастрыкин поручил доложить о конфликте пенсионерки и мигранта в метро

Александр Бастрыкин поручил доложить о конфликте пенсионерки и мигранта в метро

Глава СК России ждёт доклад о нападении на пенсионерку, сделавшей замечание по поводу никаба.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств конфликта из-за никаба в московском метро.

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