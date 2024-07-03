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TRENDYMEN

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  • Сергей
    Что, больше писать в новостях не о чем? А за полгода сбросить столько может быть и можно, а вот так накачаться - нет.Первая красавица ...
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Нейросеть придумала ракетный двигатель с тягой 20 тысяч лс. Он дешев и выглядит как инопланетный артефакт

Нейросеть придумала ракетный двигатель с тягой 20 тысяч лс. Он дешев и выглядит как инопланетный артефакт

Похоже, искусственный интеллект в ближайшее время заберет работу даже у инженеров. Нейросеть уже смогла по запросу разработать ракетный двигатель мощностью 20 000 лошадиных сил, притом всего за две минуты.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Очень сомнительно, чтобы медный корпус выдерживал рабочую температуру ...
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18 час.
Александр Почекунин
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17 час.

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