Коммунисты предлагают новую пенсионную реформу

Депутат Госдумы предложил улучшить пенсионную систему, не прибегая к повышению пенсионного возраста. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов рассказал ТАСС о новых подходах к совершенствованию пенсионной системы России, которые могут исключить необходимость дальнейшего повышения пенсионного возраста.
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