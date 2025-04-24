Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Пикулин
    в вко прикол...  курящий приехал в гости к маме... вышел на балкон покурить... оказалось это нарушение закона и сосед...Старательный «спе...
  • Вячеслав Пикулин
    я родился там.... но вякнуть... низя сразу закроют, а вас приезжие имеют...Старательный «спе...
  • Вячеслав Пикулин
    и прикол... был в конце марта в вко... и если бы я вякнул что УСТЬ-КАМЕНОГОРСК мой город и я хозяин.... думаю сразу б...Старательный «спе...

Удастся ли глобалистам реванш над Трампом в Европе?

Удастся ли глобалистам реванш над Трампом в Европе?

Инсайдеры в киевских кабинетах власти сообщают, что в Администрации Дональда Трампа выставили офису президента Владимира Зеленского ультиматум: если до конца недели временщики не согласуют формат «временного перемирия», США свернут дополнительно ряд программ по Украине и окончательно выйдут из урегулирования конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх