Павел Дуров обвинил стримера Бустера в том, что он пытается увести у него Юлию Вавилову

Павел Дуров, известный создатель мессенджера Telegram и социальной сети “ВКонтакте”, раскритиковал популярного стримера Бустера (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев), заявив, что тот пытается завести отношения с его девушкой Юлией Вавиловой.
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