Павел Дуров обвинил стримера Бустера в том, что он пытается увести у него Юлию Вавилову

Павел Дуров, известный создатель мессенджера Telegram и социальной сети “ВКонтакте”, раскритиковал популярного стримера Бустера (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев), заявив, что тот пытается завести отношения с его девушкой Юлией Вавиловой.