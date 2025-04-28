Отсутствие звонков: Си Цзиньпин не связывался с Дональдом Трампом

Председатель Китая Си Цзиньпин не звонил Дональду Трампу, как подтвердил представитель МИД Китая. Несмотря на заявление американского президента о разговоре, китайская сторона сообщает об отсутствии общения между лидерами.
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