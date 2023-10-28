Посольство обвинило Белый дом в распространении лживой информации о ВС России

Российская дипмиссия в США обратила внимание на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джона Кирби о якобы проводимых военными РФ казнях своих же солдат, которые отказываются выполнять приказы.
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