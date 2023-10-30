Орнелла Мути выступит в спектакле в Москве

Итальянская актриса театра и кино будет жить в отеле за 288 000 рублей в сутки.Итальянская актриса театра и кино Орнелла Мути прилетит в Москву и выступит в конце ноября в спектакле «Бетховен — героическая жизнь гения».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии