В Польше выразили готовность помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает возможным содействие польских властей в деле отправки находящихся в республике украинских граждан мужского пола обратно для участия в боевых действиях.
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