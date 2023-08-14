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Обозреватель Кевин О’Коннор: «Внутрисезонный турнир придает значимость регулярке НБА»

Обозреватель Кевин О’Коннор поделился своим мнением о влиянии нового внутрисезонного турнира, который начнет проводить НБА.

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