Топливному рынку не требуются дополнительные меры регулирования,- Шульгинов Ирэн ОрлонскаяМинистр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил в интервью ТАСС, что новые меры на рынке, включая запрет экспорта топлива, в настоящий момент уже не требуются, так как рынок стабилен.
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