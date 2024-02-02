Топливному рынку не требуются дополнительные меры регулирования,- Шульгинов Ирэн ОрлонскаяМинистр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил в интервью ТАСС, что новые меры на рынке, включая запрет экспорта топлива, в настоящий момент уже не требуются, так как рынок стабилен.