Разливайка с дебоширами в Московском районе мешает петербуржцам спать по ночам

Один из магазин-баров в Московском районе Петербурга продает алкоголь до поздней ночи. Местные жители устали от шума и драк под окнами.
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