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RT Russia

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Путин: Святогорск перешёл под контроль ВС России

Путин: Святогорск перешёл под контроль ВС России

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что армия освободила Святогорск в ДНР. «За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населённых пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера — город Святогорск», — сказал глава государства.

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