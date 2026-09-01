Путин: Святогорск перешёл под контроль ВС России

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что армия освободила Святогорск в ДНР. «За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населённых пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера — город Святогорск», — сказал глава государства.
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