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Захарова заявила, что не сомневается, кто стоит за убийством генерала Кириллова

Захарова заявила, что не сомневается, кто стоит за убийством генерала Кириллова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не сомневается в том, кто был исполнителем и заказчиком убийства начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника в Москве.

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