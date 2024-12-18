Захарова заявила, что не сомневается, кто стоит за убийством генерала Кириллова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не сомневается в том, кто был исполнителем и заказчиком убийства начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника в Москве.
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