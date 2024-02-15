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Танкисты группировки войск «Юг» уничтожили опорник ВСУ на артемовском направлении

Танкисты группировки войск «Юг» уничтожили опорник ВСУ на артемовском направлении

Минобороны России 15 февраля опубликовало кадры боевой работы экипажей танков группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ, которые несут боевое дежурство на артемовском направлении в зоне специальной военной операции (СВО), поражая объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с закрытых огневых позиций.

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