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Ведущий RT Рик Санчес узнал, насколько он хороший пропагандист

Ведущий RT Рик Санчес узнал, насколько он хороший пропагандист

Ведущий RT Рик Санчес узнал, насколько он хороший пропагандист, сыграв на стенде редакции на Международном фестивале молодёжи в аэрохоккей.

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