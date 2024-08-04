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Министр иностранных дел Германии объяснил необходимость размещения американских ракет мерой защиты от России

Министр иностранных дел Германии объяснил необходимость размещения американских ракет мерой защиты от России

В Германии продолжается дискуссия вокруг размещения американских ракет на ее территории. Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок объяснила необходимость такого шага как способ сдерживания возможной агрессии со стороны России.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Лавры Фарион не дают покоЮ и Бербок в ненависти ко всему русскому. Почему ВС США до сих пор квартируют в Германии?
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17 час.
Михаил Гринжук
дура с куриными мозгами есть дура.В случае  конфликта или аварии с ракетами от фашисткой германии ни хрена не останется только жареные тушки и расплавленный песок
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17 час.

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