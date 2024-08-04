Министр иностранных дел Германии объяснил необходимость размещения американских ракет мерой защиты от России

В Германии продолжается дискуссия вокруг размещения американских ракет на ее территории. Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок объяснила необходимость такого шага как способ сдерживания возможной агрессии со стороны России.
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